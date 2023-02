L'incredibile gol dopo tre secondi della Mazarese, uno dei più veloci di sempre

Non si sa se sia il gol più veloce di sempre, ma certamente è tra i più rapidi. Quello che è successo ieri in Mazarese-Nissa, match valido per il campionato di Eccellenza siciliano, entra di diritto nella storia del calcio italiano e, chissà, mondiale. Il 34enne capitano della Mazarese, Gioacchino Giardina, ha realizzato infatti il gol direttamente dal calcio d'inizio, dopo circa 3 secondi. Un gol assurdo che ha colto di sorpresa tutti, ma proprio tutti, dal portiere agli avversari, dai tifosi e ai tanti che erano presenti allo stadio.

Giardina, subito dopo il fischio dell'arbitro, ha calciato con il destro e ha sorpreso il portiere avversario, leggermente avanzato e fuori dai pali, come succede ad inizio partita, con un pallonetto che si è insaccato alle sue spalle. "Porterò questo record sempre nel cuore ma sono molto più felice per la vittoria e per i miei compagni - le parole dell'autore della rete -. Il resto è solo pubblicità e alla mia età me ne faccio ben poco, ho 34 anni, ma sono comunque belle soddisfazioni".

