Trapani in serie B, fuochi d'artificio e lacrime: il video di giocatori e tifosi in festa per la promozione

"We are the champions" hanno cantato i giocatori e i tifosi del Trapani per festeggiare la promozione in serie B. Ecco le immagini video della festa per la vittoria dei Granata sul Piacenza.

Sulla gara, magistrale Vincenzo Italiano, mister granata e trascinatore di un gruppo che ha trovato una via da seguire. Al 22' la svolta, Nzola fa la magia, salta due uomini con una piroetta, danzando al centro dell’area e insacca con un sinistro che beffa il portiere ospite. La gara è sempre più dura. Allo scadere il brivido. Calcio d’angolo, pallone ribattuto, Taugourdeau si trova al posto giusto al momento giusto: 2 a 0. Comincia la festa.

Per una notte Trapani torna a sognare e vive con una spada di Damocle dovuta ai problemi societari, ma a questo i tifosi penseranno domani. Questa notte è solo festa.

© Riproduzione riservata