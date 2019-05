San Vito Lo Capo e la magia degli aquiloni: artisti e animazione fino a notte - Video

Il Festival Internazionale degli Aquiloni è un appuntamento ormai fisso a San Vito Lo Capo e anche quest’anno sta andando in scena. Iniziato venerdì scorso, l’appuntamento che sta richiamando tantissimi turisti, terminerà oggi.

Forte della sua impronta eco-sostenibile, la manifestazione non vuole essere solo l'occasione per far scoprire a tutti l'arte di far volare gli aquiloni, ma intende anche portare in giro messaggi di libertà e di pace. Ogni anno il programma degli appuntamenti è decisamente ricco e variegato, con esibizioni che prendono il via al mattino per prolungarsi fino a notte inoltrata.

A valorizzare ulteriormente il Festival Internazionale degli Aquiloni di San Vito Lo Capo provvede la presenza di artisti di strada e animazioni per bambini, con giochi ed esibizioni a loro dedicate.

