Tripadvisor, due spiagge siciliane tra le più belle al mondo: sono a Lampedusa e a Marsala

Tre spiagge italiane tra le più belle del mondo. E due sono siciliane. Secondo la classifica stilata ogni anno da Tripadvisor sulla base delle recensioni dei propri utenti, sull'Isola sono due i luoghi più amati per trascorrere una vacanza al mare. Il primo si trova a Lampedusa ed è la Spiaggia dei Conigli, ma stavolta entra nella lista anche una spiaggia di Marsala, il Lido Marakaibbo.

La piattaforma che raccoglie le preferenze su alberghi, b&b, musei, ristoranti e luoghi di intrattenimento, premia infatti due location ritenute tra le migliori dai milioni di utenti che hanno commentato la propria esperienza sul posto. La Spiaggia dei Conigli di Lampedusa, da sempre tra le più gettonate dai turisti, è posizionata sul podio: è infatti al secondo posto della classifica che ne elenca venticinque. Un vero e proprio paradiso terrestre in uno scenario mozzafiato, indimenticabile per chi ha la fortuna di tuffarsi, almeno una volta, in quell'acqua cristallina.