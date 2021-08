Fumettisti di primo piano all'edizione 2021 del Trapani Comix

Giorgio Vanni, Miss Hatred, Emanuele Virzì, Milena Vigo ed Epicos; sono questi i primi nomi annunciati dagli organizzatori del Trapani Comix, l’evento che unisce fumetti, cosplay, cinema, arte pop e musica. Ieri è stata aperta la prevendita online: biglietti giornalieri, abbonamenti e pacchetti vari. Questo permetterà la maggiore garanzia di evitare le code alle biglietterie e di aggiudicarsi l’accesso nella giornata di festival desiderata.

Il main event raddoppia: Giorgio Vanni si esibirà venerdì 24 e sabato 25 settembre. Ha cantato le sigle di Dragon Ball, One Piece, Pokemon, Naruto ma non solo, la sua energia l’ha reso il Re delle sigle tv. Un'icona nel mondo nerd. Gli altri, invece, saranno presenti tutti e tre i giorni. Miss Hatred, presentatrice del programma web e tv Crossover Universo Nerd, nonché già giocatrice competitiva e Pro Gamer di Halo, ha presentato diverse fiere in Italia, tra cui Esports Italy, la Gillette Bomber Cup, la Sony PlayStation Italian League e la gara cosplay del Lucca Comics & Games 2020. Si continua con il fumettista Emanuele Virzì: dopo il diploma inizia a lavorare nel mondo del disegno per fumetti, illustrazioni, cartoni animati e grafica. Nel 2015 inizia a collaborare per la prestigiosa Panini Comics, disegnando il tanto amato Topolino. Dal 2019 è impegnato con le storie a fumetti dello youtuber Lyon per Magazzini Salani. Milena Vigo è una cosplayer dal ricco curriculum, avendo interpretato i personaggi delle saghe più famose come Lara Croft in Tomb Raider per Square Enix e tanti altri. Leader nell’organizzazione dei cosplay contest, Epicos stupirà il pubblico del Trapani Comix con idee innovative.

Il Trapani Comix and Games si svolgerà dal 24 al 26 settembre, negli spazi della Villa Margherita.

