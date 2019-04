Nasce "Trapani inApp", il Comune si digitalizza

È stata presentata l'app dell'amministrazione pubblica: "Trapani inApp" che si aggiorna in modo automatico al variare dei contenuti pubblicati sul sito istituzionale.

Il sistema consente la redazione e pubblicazione di contenuti e file una sola volta, semplificando, così come riporta Francesco tarantino in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, il lavoro degli uffici comunali preposti.

Nella app saranno visualizzabili tutti i contenuti che già vengono pubblicati sul sito web istituzionale.

