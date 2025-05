Pallamano femminile, l’Handball Erice cerca il bis a Cassano per volare in finale scudetto

Ma in casa Handball Erice l’attenzione è alta. Lo ha predicato il tecnico spagnolo, lo ha ribadito in settimana Romina Ramazzotti, portiere delle neroverdi, che ha commentato proprio le difficoltà della squadra vissute nel primo tempo del match di andata.

Le Arpie hanno vinto nettamente all’andata per 28-19 ma se il risultato è stato lusinghiero, raggiungerlo è stato più complicato visto che la prima frazione si era chiusa in parità. Tuttavia il discorso qualificazione propende in favore delle siciliane.

Vincere per chiudere il discorso in gara 2 e volare in finale scudetto. I piani dell’Handball Erice sono questi e la formazione allenata da Cristina Cabeza Gutiérrez che domani, sabato 10 maggio, sarà impegnata a Cassano Magnago con inizio alle 18 per il ritorno dei play off del massimo campionato nazionale di pallamano femminile. La sfida verrà arbitrata da Gianna Stella Merisi e Andrea Alejandra Pepe e trasmessa sul canale YouTube di PallamanoTv.

Queste le parole dell’estremo difensore: «Mi spiego le difficoltà vissute nel primo tempo di gara uno anche con i piccoli infortuni che hanno scandito le ultime due settimane. Contrattempi che ci hanno impedito di lavorare sempre al completo. In ogni modo, credo che nel secondo tempo abbiamo dimostrato come meritassimo il successo, trovando le soluzioni giuste e giocando di squadra. Siamo consapevoli delle difficoltà di gara due. Cassano è storicamente un campo in cui fatichiamo e nel quale difficilmente abbiamo espresso la nostra miglior pallamano. Non a caso, in stagione regolare, al di là della vittoria a tavolino, è venuto fuori un pareggio. Cassano è una squadra di valore, non molla mai e corre tantissimo. Ci sarà bisogno di una grande prova per non far tornare a Erice le nostre avversarie, per disputare gara tre. Naturalmente, il nostro obiettivo sarà quello di chiudere la serie».

Le convocate

Ecco l’elenco delle giocatrici convocate: Laeticia Ateba, Alexandrina Barbosa Cabral, Lorena Benincasa, Nicole Bernabei, Antonella Coppola, Melina Cozzi, Alexandra Do Nascimento, Lucia Dalle Crode, Francesca Di Prisco, Bevelyn Eghianruwa, Martina Iacovello, Giulia Losio, Chana Masson, Daniela Pinto Pereira, Gabriela Pessoa, Chiara Priolo, Romina Ramazzotti, Maxime Struijs, Marianela Tarbuch.

Regolamento dei play-off

Si gioca al meglio delle tre partite. Le due vincenti delle semifinali disputeranno la finale, sempre al meglio delle tre partite.

Sia nelle semifinali che in finale, il beneficio dell’eventuale gara tre da giocare in casa spetterà alla meglio piazzata in stagione regolare.

Il calendario delle semifinali

Prima semifinale

Gara uno, AC Life Style Handball Erice-Cassano Magnago 28-19

Gara due, sabato 10 maggio (Palazzetto Tacca, alle 18): Cassano Magnago-Ac Life Style Handball Erice

Eventuale gara tre, mercoledì 14 maggio (Palazzetto Pino Cardella, alle 18): Ac Life Style Handball Erice-Cassano Magnago

Seconda semifinale

Gara uno, Adattiva Hc Pontinia-Jomi Salerno 20-18

Gara due, sabato 10 maggio (alle 19): Jomi Salerno-Adattiva Hc Pontinia

Eventuale gara tre, mercoledì 14 maggio (alle 17.30): Adattiva Hc Pontinia-Jomi Salerno.

Il calendario della finale scudetto

Fissate anche le date della finale, che determinerà la formazione vincitrice dello scudetto.

Gara uno, sabato 17 maggio

Gara due, sabato 24 maggio

Eventuale gara 3, mercoledì 28 maggio