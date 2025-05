Il tris di Elena Avellone, confermata alla guida del Coni di Trapani

Terzo mandato per Elena Avellone, alla guida della delegazione provinciale Coni di Trapani. Scelta dal comitato regionale Coni Sicilia presieduto da Enzo Falzone, per rappresentare la provincia di Trapani nel quadriennio olimpico 2025-2028, la professoressa Avellone, ex playmaker della Velo Trapani (gloriosa società di pallacanestro femminile degli anni ’70), riceve il prestigioso incarico che sugella la sua carriera sportiva ultra quarantennale e dedita alla formazione tecnica e all’attività dirigenziale, per la quale nel 2018, le è stata conferita la Stella d’Argento dal Coni nazionale.

«Onorata di ricevere il rinnovo del mandato, sono consapevole della responsabilità che ciò comporta - commenta Elena Avellone - la provincia che rappresento, pullula infatti di società sportive virtuose e di eccellenze internazionali. Pur nella difficoltà dei mezzi e delle strutture, continuerò a rivolgere le mie attenzioni soprattutto allo sport di base, non disgiunte dall’ammirazione e dal rispetto, per chi investe sull’alto livello che in questi ultimi anni ci ha consentito di raggiungere prestigiosi traguardi».