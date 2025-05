L'Erice prepara l'assalto al Cassano, il tecnico: «Bisogna chiudere la qualificazione»

Archiviato con una netta vittoria, anche se maturata solo nella seconda parte della gara, il primo round della semifinale scudetto con Cassano, l'Handball Erice è al lavoro per la sfida di ritorno che si giocherà sabato 10 sul campo delle lombarde.

Si parte dal 28-19 di gara 1 e il tecnico delle Arpie, Cristina Gutierrez Cabeza commenta la prestazione delle sue. «La valutazione sulla gara di sabato scorso è positiva sul risultato ma non sul gioco - sottolinea l'allenatore neroverde - Credo che la squadra abbia iniziato la partita un po' timorosa e diffidente per la mancanza di continuità di gioco con tante pause tra una partita e l'altra».

La vittoria è maturata nel secondo tempo, dopo una prima frazione chiusa in parità. «Nello spogliatoio all'intervallo abbiamo aggiustato qualche dettaglio difensivo e sapevamo che con calma tutto quello che non aveva funzionato nel primo tempo avrebbe funzionato nel secondo. Abbiamo anche cercato di giocare con una marcia in più e far stancare le nostre avversarie».