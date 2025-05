Trapani sogna ancora: battuti i campioni d’Italia di Milano, domenica a Bologna per il primato

Davide batte Golia. Trapani compie l’ennesima impresa stagionale battendo con merito 89-81 i campioni d’Italia dell’Olimpia Milano nel penultimo turno di campionato. Trapani resta in vetta assieme alla Virtus Bologna con cui domenica prossima si giocherà il primato nello scontro diretto in programma a Bologna. Trapani che comunque vada chiuderà al secondo posto in virtù degli scontri diretti favorevoli con Brescia e Trento.

Un sogno che continua per la squadra del presidente Antonini che davanti ad un pubblico caloroso come sempre, ha dato lo strappo decisivo nel secondo quarto lasciando a Milano ad appena 12 punti. Vantaggio che i granata sono stati bravi ad amministrare per tutta la partita chiudendo sul +8 con relativa tranquillità. Simbolo della vittoria granata la tripla di tabella segnata da Notae a 2’30” dal termine che ha mandato in paradiso la squadra granata.

Trapani ha chiuso con i 20 punti di Galloway, 18 di Robinson ed i 14 di Horton (+16 rimbalzi). Per Milano 19 punti dell’irriducibile Brooks, 14 per Mirotic (+10 rimbalzi).