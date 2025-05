Salto ostacoli, pronte le squadre siciliane per la Coppa del Presidente di Piazza di Siena

Le selezioni sono state scelte oggi dal comitato regionale al termine dell’ultima prova siciliana che si è svolta sui campi di Pietra di Fiori a Buseto Palizzolo, in provincia di Trapani. Sempre nell’impianto trapanese si è disputato il Gran Premio che è stato vinto dal palermitano Giuseppe Genuardi in rappresentanza dello Jumping Villa Albanese, su La Peppa grazie a due manches perfette.

La formazione siciliana pony

La rappresentativa dei pony sarà, invece, formata dai siracusani Alessandro Palma (Coach Equestrian Centre) su Pablo, Katia Cianci (Scuderia La Palombara) su Kinder, Tommaso Guastella (Equitazione Siracusana Asd) su William e le catanesi Sofia Anna Bruno (C.I Del Castello) su Trosca del la Roche e Zaira Zingale (Asd Il Ciliegio Asd) su Moonlight vt Leeternd.

Le due prove di selezione in Sicilia

La scelta della squadra cavalli è avvenuta attraverso le due tappe di selezione, quella dell’Adim di Augusta dall’11 al 13 aprile e quella conclusasi proprio oggi a Buseto Palizzolo. Il team dei pony è stato scelto, invece, attraverso la speciale classifica del progetto Team Pony Sicilia, che ha visto proprio in Buseto Palizzolo, l’ultima tappa utile per la composizione della rappresentativa siciliana per l’appuntamento romano.

Piazza di Siena, dunque, è già nel mirino dei cavalieri e delle amazzoni siciliane che si confronteranno a fine maggio in uno degli eventi più attesi del panorama giovanile del salto ostacoli italiano. Le Coppe del Presidente, infatti, sono tra le competizioni a squadre più ambite tra quelle organizzate dalla Federazione Italiana Sport Equestri. Insieme alle analoghe gare in programma a Verona, quelle di Roma fanno convergere giovani provenienti da tutta Italia che hanno l’opportunità di confrontarsi in uno dei campi più prestigiosi del mondo, proprio mentre i cavalieri e le amazzoni più forti del mondo sono impegnati nel concomitante concorso internazionale che si svolge a Villa Borghese.

Le parole del presidente della Fise Sicilia

«Il campo - sottolinea il presidente del comitato regionale Fise Sicilia, Flavio Sinagra - ha decretato le migliori formazioni. Sono certo che i nostri ragazzi - orgogliosi di vestire i colori della Sicilia - faranno del loro meglio per ottenere una buona prestazione a Roma. I risultati degli ultimi tempi, in effetti, sono davvero incoraggianti per il nostro movimento in continua crescita. Quest’anno abbiamo voluto affiancare alle tradizionali selezioni, anche un supporto in più ai nostri giovani e agli istruttori che hanno già avuto l’opportunità di partecipare a un incontro con il mental coach, Manuel Alghisi e parteciperanno proprio il 12 e 13 maggio prossimo allo stage tecnico con Giorgio Nuti. Crediamo, infatti, che il risultato possa arrivare solo se la preparazione tecnica sia affiancata da lavoro sull’analisi della prestazione anche dal punto di vista della gestione delle emozioni».

Il Gran Premio di Buseto Palizzolo, Genuardi batte Clemente

Se a Buseto Palizzolo i giovani sono riusciti ad ottenere un pass per le ambite Coppe del Presidente romane, i cavalieri e le amazzoni più esperte si sono sfidate, senza esclusione di colpi sul campo, nel Gran Premio C140 a due manche, che ha salutato una doppietta tutta palermitana sui 17 binomi in campo. Ad ottenere la vittoria è stato il palermitano Giuseppe Genuardi.

In sella all’inseparabile La Peppa, il cavaliere tesserato per Jumping Villa Albanese è riuscito a chiudere la gara con due percorsi netti e a mettere a segno un tempo record, a meno di 10 secondi dal secondo classificato, di 39”36.

La piazza d’onore è andata all’altro palermitano Alessandro Clemente (Horsing Club) in sella a Filou vd Kruishoeve Z, anche lui in grado di chiudere con un doppio netto, ma con un tempo di 49”81. Terzo posto per il catanese Umberto Sambataro (C.I. Valverde) in sella a My Zenzero con un errore alla seconda manche della gara (0/4; 40”30).