Pallamano femminile, Erice batte Cassano in gara-1 della semifinale scudetto

La AC Life Style Handball batte Cassano Magnago (28-19) e sblocca la serie di semifinale scudetto a suo favore. Nella scelta delle straniere, il coach Cristina Cabeza Gutiérrez sceglie di schierare il portiere Daniele Pinto Pereira, lasciando a riposo l’ala destra Alexandra Do Nascimento e il centrale Maxime Struijs.

In pieno clima estivo, e con lo scirocco capace di alzare la temperatura fino a quasi 30 gradi, è la partenza di Cassano a sorprendere. Prova fulgida di come le lombarde approccino la gara con la testa libera e senza alcuna pressione. Davanti al pienone del “Pala Cardella”, è un primo tempo di sofferenza per le Arpie, che vivono la sfida come una salita ripida, da percorrere con una bisaccia sulle spalle. Le padrone di casa, infatti, non riescono mai a mettere il naso avanti, rimanendo troppo statiche in difesa e trovando in attacco una sola soluzione efficace, derivante dall’intesa fra Alexandrina Cabral Barosa (sua una serie di assist) e il pivot Marianela Tarbuch (abile in fase realizzativa).