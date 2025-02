Lo spareggio per il primato va a Trento ma Trapani ha lottato fino all’ultimo possesso. Decide una tripla di Lamb a -12”

Lo spareggio per il primato lo vince Trento che batte Trapani all’ultimo respiro 83-80. Trapani che a 2” dalla fine ha avuto il pallone della vittoria sprecato da Robinson in penetrazione, esce a testa alta dalla sfida della T Quotidiano Arena che è stata tiratissima fino all’ultimo possesso. Trapani può recriminare per un arbitraggio che non le ha regalato nulla, eppure i granata, con la tripla di un monumentale Alibegovic erano riusciti ad andare fino a +4 a 2 minuti dalla fine.

Gli ultimi possessi però hanno premiato Trento capace di segnare prima con Ford e poi con Lamb a -12” dalla fine la tripla del sorpasso. Una sfida bellissima, intensa, che regale la vetta solitaria della classifica ai padroni di casa ma che lascia tanto rammarico a Trapani. Miglior realizzatore della serata Ford con 22 punti e 4 assist, seguito da Lamb con 14 per Trento. Per Trapani mattatore Justin Robinson a segno con 20 punti ma anche 7 assist, 13 punti e 6 rimbalzi per Alibegovic, l’ultimo a mollare per i suoi.