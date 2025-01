Basket: Trapani travolge Pistoia 104 a 60 e mantiene la vetta

La prima da capolista in LBA per Trapani è stata una partita senza storia. Troppo grande il divario tra Trapani Shark ed Estra Pistioia che è stato evidente fin dai primi possessi in cui l’intensità difesa della squadra di Repesa ha subito fatto capire che tipo di partita sarebbe stata quella di stasera al Pala Shark. Uno scatenato Petrucelli in ogni zona del campo, un ispirato Galloway ed il solito mostro di concretezza di Chris Horton già nella prima frazione lasciavano Pistoia indietro con uno svantaggio in doppia cifra (24-14). Il solo Forrest per gli ospiti provava a tenere i suoi in partita ma il passivo a metà gara era già rassicurante per i granata in vantaggio +27 (57-30). Copione immutato nel secondo tempo con i granata che continuavano a tenere alto il ritmo difensivo ed a colpire con fluidità in attacco in un vero e proprio show per un eloquente 82-46 all’ultimo intervallo. Finisce 104-60 l’ennesimo trionfo per i ragazzi di Repesa che chiudono con 12 giocatori a referto, e 5 uomini in doppia cifra, con Alibegovic top scorer con 17 punti, seguito da Galloway con 15, Horton ed Yeboah a 13 e Petrucelli ad 11. Per Pistoia 14 punti di Forrest e 10 di Rowan e Della Rosa.