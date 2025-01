Scafati mai in partita, Trapani vince facile 66-83 con Robinson e Notae protagonisti

Partita senza storia al Pala Coccia, campo neutro per la squalifica del campo di Scafati, dove la Trapani Shark vince agevolmente su Scafati 66-83. Una gara mai in discussione che i granata hanno portato dalla loro parte con un inizio di partita veemente che non ha lasciato scampo a Scafati. I siciliani sono così in testa alla classifica assieme a Brescia e Trento.

Pronti via e Trapani vola già sul 21-3, distacco che Scafati non riuscirà più a recuperare anche perché ogni volta che Cinciarini e compagni provavano ad alzare l’intensità difensiva, venivano puniti dalle scorribande di Robinson e di Notae in transizione. Dopo la prima frazione chiusa sul +23 (26-49) Trapani gestiva agevolmente anche la seconda parte della gara, chiudendo il terzo quarto ancora sul +23 (45-62) e consentendo solo nei minuti finali a Scafati di rendere meno amaro il passivo.

Finiva 66-83 per Trapani che chiude con 5 uomini in doppia cifra con 15 punti (e 7 assist) di Robinson, i 13 punti di Notae, i 12 di Rossato ed Yeboah e gli 11 di Alibegovic. Tra i campani top scorer Rob Gray con 16 punti seguito da Cinciarini che chiude con 13 punti a referto.