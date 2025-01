Trapani Shark stende Sassari con un grande secondo tempo

Trapani Shark vince nettamente contro Sassari 88-68 e chiude al secondo posto il girone di andata della stagione regolare dietro Brescia, guadagnandosi un piazzamento importante in vista delle Final Eight di Coppa Italia. La partita si è risolta nel terzo quarto quando Trapani ha stretto le maglie in difesa lasciando appena 7 punti a Sassari.

La prima metà di gara era stata molto equilibrata con basse percentuali al tiro per entrambe intorno al 40% che i granata avevano chiuso il vantaggio +6 (40-34) grazie al canestro allo scadere di Gentile. Nella seconda parte di gara la maggiore profondità del roster di Trapani ha dato lo scossone decisivo ad una partita in cui 11 dei 12 giocatori di Trapani sono andati a referto.

Per Sassari che ha dovuto rinunciare anche a Bibbins, solo Veronesi e Fobbs hanno provato a resistere al talento degli Shark. Per Trapani migliore realizzatore l’ex di turno Stefanpo Gentile con 12 punti tra gli ospiti Tambone con 15.