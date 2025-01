Basket, vittoria e fiducia per la Reyer: Trapani Shark battuti 91-82 a Venezia

La Reyer Venezia torna a sorridere in campionato, battendo Trapani Shark 91-82 e sfatando il tabù del Taliercio, dove non vinceva dal 27 ottobre. I padroni di casa conquistano così la sesta vittoria stagionale, la seconda in casa, mostrando segnali di crescita dopo i successi contro Trieste e Valencia. Mvp della serata è stato Kabengele, autore di 16 punti, 6 rimbalzi e 3 stoppate per un 28 di valutazione complessiva.

Partenza in salita per Venezia, che subisce le transizioni veloci degli ospiti guidati da Pleiss (5-12 al 3’). Dopo un timeout di coach Spahija, i lagunari ritrovano equilibrio sfruttando il gioco interno con Wiltjer e Kabengele, rimanendo a contatto nel primo quarto chiuso sul 26-31 per Trapani. Nel secondo periodo, le triple di Simms e Moretti ribaltano il punteggio (32-31 all’11’). I siciliani rispondono con Yeboah e Robinson, ma è la Reyer a chiudere avanti all’intervallo lungo (56-52) grazie a un canestro spettacolare di Parks.

Nel terzo quarto, Trapani ricuce lo svantaggio e torna in parità sul 70-70, ma nell’ultimo periodo la difesa veneziana sale di livello, concedendo agli ospiti solo 12 punti. Decisivi gli spunti di Ennis e Wheatle, oltre alla freddezza di Fernandez dalla lunga distanza. Venezia allunga nel finale, chiudendo con autorità una partita combattuta.