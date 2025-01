Pallamano A1, le ragazze di Erice si giocano il titolo d'inverno: sfida casalinga contro Salerno

La prima gara del 2025 mette in palio il titolo d’inverno del campionato di A1 femminile di pallamano. Se lo giocheranno l’Handball Erice e Salerno in casa delle siciliane; entrambe le formazioni sono appaiate a 18 punti, con una gara in meno rispetto a Pontinia e Cassano Magnago, altre formazioni a quota 18.

La sfida si disputerà domani, al palazzetto «Pino Cardella».

«Salerno è un’ottima squadra - sottolinea Antonella Coppola, pivot dell’Handball Erice) - e non ha certo bisogno di prestazioni. Abbiamo lavorato con attenzione e impegno, affrontando con lo spirito giusto la pausa per le festività. Dal risultato di questa gara non dipenderà soltanto il primo posto solitario in classifica al termine del girone d’andata, ma anche la miglior posizione possibile nel ranking di Coppa Italia. Siamo chiamate ad una prestazione di grande spessore».