Show della Trapani Shark che annienta 109-73 la Reggiana

Partita senza storia al Palashark con Trapani che nonostante l’assenza del suo uomo migliore, Justin Robinson, dopo l’infortunio al ginocchio subito a Milano, disputa la sua migliore prestazione stagionale contro una Reggiana mai in partita che interrompe la striscia di 6 vittorie consecutive sotto i colpi dei granata letteralmente scatenati che staccano pure il pass per le Final Eight di Coppa Italia.

Finisce 109-73 per i granata la partita perfetta dei ragazzi di Repesa che fin dal primo quarto hanno portato la partita dalla loro parte grazie ad una solidissima prestazione difensiva e da una prestazione stellare in attacco, con Rossato (18 punti, miglior realizzatore dei suoi) che con le sue triple ha dato il primo scossone alla partita. Strepitosa la prestazione di Notae (14 punti e + 34 plus/minus) che insieme a Gentile (13 punti e 4 assist) non ha fatto rimpiangere l’assenza di Robinson. Per gli ospiti il solo Winston ha provato a rendere la serata meno amara (21 punti) alla sua squadra.