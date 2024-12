Basket, Trapani interrompe la striscia vincente di Trento: i granata vincono 107-99

Capolavoro di Trapani che gioca una partita perfetta interrompendo la striscia vincente di 10 successi consecutivi di Trento, portandosi a -2 dalla vetta. Per Trapani è la sesta vittoria consecutiva giunta al termine di una partita spettacolare, sicuramente la migliore della stagione. Finisce 107-99 per i trapanesi ma onore delle armi a Trento quasi sempre indietro nel punteggio ma che ad inizio quarto periodo aveva messo paura ai trapanesi con un parziale di 9-0. Ha fatto meglio Trapani però che con un contro parziale di 10-0, guidata da un monumentale Alibegovic (30 punti alla fine) e con 7 punti consecutivi di Brown, indirizzava la partita dalla parte di Trapani. MVP Amar Alibegovic con il trentello (4/5 da tre), 14 punti per un ottimo Gabe Brown al debutto in casa e 12 per un monumentale Horton. Non bastano a Trento i 17 punti di Ford e di Lamb.

Trapani Shark – Dolomiti Energia Trentino 107-99

Trapani: Eboua 9, Notae 8, Horton 12, Robinson 11, Rossato 5, Alibegovic 30, Galloway 7, Petrucelli 3, Mollura ne, Pleiss 6, Gentile 2, Brown 14. All. Repesa

Trento: Ellis 11, Cale 3, Ford 17, Pecchia 14, Niang 7, Forray 3, Lamb 17, Bayehe 16, Badalau, Zukauskas 11. All. Galbiati

Arbitri: Mazzoni, Bettini, Patti

Note: 4490 spettatori.

Parziali: 32-30; 27-28; 26-22; 22-19