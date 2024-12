Serie C, il Trapani ha un nuovo allenatore: va via Aronica e arriva Capuano

Il Trapani Calcio si prepara ad accogliere Eziolino Capuano (nella foto) come nuovo allenatore. Secondo indiscrezioni, l’accordo tra il presidente Valerio Antonini e il tecnico campano sarebbe stato raggiunto, anche se manca ancora l’ufficialità da parte del club granata.

Capuano prenderà il posto di Salvatore Aronica, esonerato dopo la sconfitta, tanto beffarda quanto pesante, contro il Benevento nella scorsa giornata di campionato. Per l’ex difensore palermitano non si tratterà di un addio completo al club, dato che dovrebbe continuare a collaborare con la società alla guida del settore giovanile.

Tuttavia, la necessità di un cambio di rotta in prima squadra ha portato alla scelta di affidare la panchina a un tecnico esperto e determinato come Capuano. La firma del contratto dovrebbe arrivare in serata.

Per Eziolino Capuano si tratta di un ritorno: già nella stagione 1999-2000 aveva guidato il Trapani. Tuttavia, quella fu un’esperienza amara, conclusasi con la retrocessione della squadra e la crisi economica della società allora presieduta da Pippo Rosano.