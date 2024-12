Trapani resta in volo, a Pistoia arriva la quinta vittoria di fila

Vince Trapani la sua quinta partita di fila sul difficile campo di Pistoia. Una partita che si è decisa solo nelle ultime battute grazie ad un immenso Galloway, autore ancora dei canestri decisivi nell’ultimo quarto con 12 punti messi a segno e la tripla del successo a 51” dalla fine. Brava era stata Pistoia a non mollare, nonostante il +21 raggiunto dai granata nel terzo quarto, grazie alla precisione di Rowan ed alle giocate di Forrest. Trapani che con questo successo rimane imbattuta in trasferta (5 su 5) e mantiene il secondo posto ipotecando le Final Eight di Coppa Italia. Galloway migliore realizzatore della serata con 21 punti, seguito da Robinson con 18 ed Alibegovic con 16, Doppia doppia per Horton con 10 punti e 10 rimbalzi. Buona pure la prestazione per il nuovo acquisto Brown (8 punti in 24 minuti), minuti preziosi in campo anche per l’altro nuovo arrivato, Paul Eboua. Per i padroni di casa oltre a Rowan con 19 punti, buona prestazione di Silins (17 punti + 8 rimbalzi.