Pallacanestro, Trapani Shark si impone a Trieste 93 a 98

Ancora un capolavoro della Trapani Shark che vince la sua quarta partita consecutiva in trasferta espugnando il PalaTrieste con grande merito al termine di una partita combattutissima, che i granata hanno però condotto in tutti i quarti. Partita che si decide solo nelle battute finali dopo che le triple di Valentine avevano riportato Trieste in vantaggio nell’ultimo periodo ma lo show finale di Notae e Robinson autori di triple impossibili, mandano Trapani nel paradiso dei quartieri alti della classifica. Vittoria su cui ha messo una firma importante Galloway, migliore dei granata con 20 punti mentre a Trieste non sono bastati i 25 punti di uno scatenato Brown. Infortunio per Petrucelli uscito nel terzo quarto.

Pallacanestro Trieste - Trapani Shark 93-98

Trieste: Pajano ne, Bossi ne, Ross 10, Deangeli ne, Uthoff 12, Ruzzier 9, Campogrande, Candussi 9, Brown 25, Brooks 5, Johnson 7, Valentine 16. All. Christian

Trapani: Notae 14, Horton 12, Robinson 17, Rossato 10, Alibegovic 8, Galloway 20, Petrucelli 8, Yeboah 5, Mollura ne, Pleiss 4, Gentile, Pullazi ne. All. Repesa

Arbitri: Rossi, Borgioni, Dori

Parziali: 20-23, 25-27; 20-22; 26-28