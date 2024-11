Napoli spaventa Trapani ma il finale è tutto granata: finisce 95-85 per gli Shark

Napoli spaventa Trapani ma alla fine la vittoria è degli Shark che grazie ai canestri decisivi di Galloway e Petrucelli nell'ultimo periodo battono Napoli 95-85 e volano in classifica. Onore delle armi agli ospiti, ancora a zero punti in classifica, capaci però di rimanere sempre in partita e di mettere alle corde Trapani nel terzo quarto grazie ad un parziale di 13-0, guidati dall’ispiratissimo Pangos e dalla sostanza di Bentil. Nell’ultimo quarto Trapani ha stretto le maglie in difesa tornando a segnare in attacco (32 punti rispetto agli 8 del terzo) grazie alla precisione di Galloway fino a quel momento in ombra e ad un sontuoso Petrucelli capace non solo di limitare Pangos in difesa ma di andare a segnare i canestri decisivi realizzando 10 punti solo nell’ultimo periodo.

Un chirurgico Petrucelli miglior realizzatore di Trapani con 15 punti, doppia doppia per Robinson con 14 punti e 10 assist, bene anche Yeboah con 13 punti e 8 rimbalzi. Topo scorer della serata Pangos, fosforo inesauribile dei partenopei, anche lui in doppia doppia con 21 punti e 11 assist, a quota ottimo 18 anche Bentil.