Pallamano European Cup, per Erice in Polonia arriva un ko pesante

Servirà una storica rimonta, sabato prossima, all’Handball Erice per andare avanti nell’European Cup di pallamano. Oggi in Polonia le Arpie hanno subito una netta sconfitta al cospetto dell’Urbis Gniezno, per 30-18, e fra una settimana, sabato, giocheranno la gara di ritorno.

Il grande blackout fra il 20’ del primo tempo e il 6’ del secondo (dal 9-10 al 19-10) è lo spartiacque di questo match d’andata del terzo turno europeo. È questo il break, a favore delle padrone di casa, che condiziona in maniera determinante la gara.

L’inizio equilibrato fino al 6-6, illude che possa essere un match giocato alla pari. Invece, con il trascorrere dei minuti, nonostante il contributo della nuova arrivata Maxime Struijs, ogni operazione si complica e il risultato finale dimostra la differenza fra le due squadre che si è evidenziata: almeno oggi, Sabato prossimo, la rivincita, in cui le Arpie proveranno il tutto per tutto.