Pallamano A1, a Cassano un pari che sa di beffa per Erice

Le ragazze dell’Handball Erice restano imbattute, ma concludono a sei la striscia di successi consecutive, pareggiando sul campo del Cassano Magnago, l’altra formazione che aveva sempre vinto. Entrambe le formazioni restano così appaiate in cima alla classifica del campionato di A1 femminile di pallamano.

È un pari che, però, sa di beffa, perché le siciliane sono state praticamente sempre in vantaggio e, a metà gara, conducevano 15-10. Il punteggio alla sirena finale, 21-21, è davvero difficile da digerire. Nel secondo tempo poca precisione e poco cinismo sotto porta per le ragazze di Ignacio Aniz Legarra Iñaki.

Le Arpie dovranno pensare al doppio impegno di European Cup: sabato 9, in trasferta, e il 16 novembre, in casa, contro le polacche di Gniezno. Nella prima metà del match, Erice impeccabile soprattutto in difesa, capace di concedere alle avversarie il primo gol su azione al 14’ (2-6): ma anche a trovare una buona fluidità offensiva, sottolineata dalle capacità realizzative di Laeticia Ateba e Gabriele Pessoa.