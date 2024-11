Basket, Serie A: il Trapani travolge il Brescia nell'anticipo 74-95

Impresa del Trapani che nell’anticipo del sabato sera sbanca il Palaleonessa di Brescia al termine di una partita condotta per 40’ con grandissima autorità. Finisce 74-95 con i 500 magnifici tifosi trapanesi giunti fino a Brescia, in delirio a festeggiare i granata autori di una partita praticamente perfetta, chiusa dai 14 punti consecutivi di un scatenato Notae nel finale.

Mai Brescia è riuscita a rientrare in partita dopo l’inizio intenso dei trapanesi che hanno vinto tutti i 4 periodi. Top scorer della serata Yeboah che con 21 punti ha compensato la serata negativa di Alibegovic e Petrucelli. A Brescia non sono bastati i 15 di Bilan e Della Valle. Trapani che dunque aggancia Brescia in classifica, grazie ad un veemente in cui Pleiss e Galloway schierati in quintetto sono risultati finalmente decisivi.

Germani Brescia - Trapani Shark 74-95

Brescia: Bilan 15, Ferrero ne, Dowe 12, Della Valle 15, Ndour 14, Burnell 7, Tonelli ne, Ivanovic 11, Mobio, Rivers, Cournooh, Pollini ne. All. Poeta