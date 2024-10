Basket Serie A, il Trapani battuto dal Tortona: 78-84

Vince Tortona con merito al termine di una partita equilibratissima decisa solo nelle ultime battute, interrompendo la striscia di 3 successi consecutivi di Trapani. La difesa di Tortona è riuscita ad imbrigliare Trapani che si aggiudica solo il primo quarto ma poi è costretta sempre ad inseguire gli ospiti. Partita con punteggi bassi per via delle ottime difese che si decide in volata con Trapani troppo confusionaria negli ultimi possessi in cui Tortona si dimostra più fredda. Il canestro di Weems dalla media chiude la partita nell’ultimo minuto, inutile la tripla di Rossato che serve solo per le statistiche. Match winner per gli ospiti Strautins, 15 punti e tanta energia in tutte le parti del campo, a Trapani non sono bastati i 15 punti di Robinson, limitato però dai falli.

Trapani Shark – Bertram Tortona 78-84

Trapani: Notae 4, Horton 13, Robinson 15, Rossato 6, Alibegovic 10, Galloway 7, Petrucelli 14, Yeboah 9, Mollura, Pleiss, Gentile, Pullazi ne. All. Repesa