Pallamano, punteggio pieno per Handball Erice, l'ala destra Losio convocata in nazionale

Quattro su quattro, un’altra affermazione in scioltezza per l’Handball Erice. Stavolta le Arpie hanno avuto la meglio sul Casalgrande Padana. Sfida indirizzata sin dai primi minuti di gioco, e poi gestita senza particolari patemi dalle Arpie, che hanno ritrovato Antonella Coppola, al rientro dopo un fastidioso infortunio, e ricevuto un ottimo contributo da tutte le ragazze, anche da quelle solitamente utilizzate con minor minutaggio.

La formazione trapanese festeggia anche la convocazione dell’ala destra Giulia Losio in Nazionale: è una delle ventuno atlete chiamate dal nuovo direttore tecnico Alfredo Rodriguez Alvarez e si aggregherà al raduno delle azzurre, che si svolgerà presso «La Casa della Pallamano», a Chieti. Fino al 24 l’Italia si allenerà in vista dei due appuntamenti ufficiali. Il primo, fissato per il 25 ottobre contro la Bulgaria; il secondo, programmato per il 27 ottobre contro il Lussemburgo.

«Sono onorata ed emozionatissima - afferma Giulia Losio - sapendo che dovrò vestire la maglia azzurra. Sarà una settimana molto intensa ed emozionante».