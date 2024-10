Basket Serie A, successo per il Trapani Shark: secondo tempo perfetto che non lascia scampo a Scafati

Vince agevolmente la Trapani Shark che come era accaduto a Treviso nell’ultima partita, dopo un primo tempo equilibrato (54-54) chiuso in parità, sale in cattedra

nella seconda parte di gara disputando un secondo tempo perfetto che non lascia scampo a Scafati costretta a soccombere sotto i colpi di Notae (20 punti),

Alibegovic (19 punti), Petrucelli (15 punti) e di uno scatenato Robinson (15 punti e 9assist). Decisiva ancora l’intensità difensiva del terzo quarto in cui i granata hanno concesso appena 12 punti agli ospiti che nonostante le buone performance di Gray (28 punti) e Pinkins (21 punti) non sono più riusciti a ricucire lo strappo. Trapani alla seconda vittoria consecutiva che fa sognare i tifosi trapanesi che hanno riempito il Pala Shark in ogni ordini di posto. Espulso coach Repesa nel secondo quarto per i granata, guidati poi dal coach della promozione Andrea Diana.

Trapani Shark – Givova Scafati 101-87

Trapani: Notae 20, Horton 6, Robinson 15, Rossato 11, Alibegovic 19, Petrucelli 15,

Yeboah 8, Mollura, Pleiss 7, Gentile, Pullazi. All. Repesa