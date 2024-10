Pallamano femminile European Cup, Erice vicina ai sedicesimi contro le lituane

Sette reti di vantaggio e ingresso gratuito per i tifosi al palazzetto Pino Cardella, per l’Handball Erice, che domani alle 18 cercherà il pass per i sedicesimi di finale di EHF European Cup, contro le lituane del Cascada Garliava. Dopo il 31-24 della gara d’andata, in trasferta, c’è moderato ottimismo nello spogliatoio delle Arpie, che aspettano il pubblico delle grandi occasioni per andare in avanti in Europa.

«Abbiamo lavorato in settimana - assicura Martina Iacovello, portiere dell’Handball Erice: - pensando soltanto a vincere anche questa sfida. Contro una squadra ben strutturata e con un buon gioco, pur commettendo tanti errori, siamo riusciti a chiudere la partita d’andata con un buon vantaggio. Dovremo essere più concentrate per tutti i sessanta minuti ed evitare blackout come successo in Lituania. Non dobbiamo sottovalutare assolutamente le nostre avversarie».