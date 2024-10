Emanuel Cocchiara conquista il primo campionato del mondo juniores di stecca 5 birilli

Emanuel Cucchiara, giovane promessa del Biliardo, di Marsala, ha conquistato il primo Campionato del Mondo Juniores di stecca 5 birilli organizzato dalla Federazione Italia Sport Biliardo e Bowling (FISBB).

Nella finale, andata in scena ieri (6 ottobre) nella Sala della Citroniera della Reggia di Venaria a Torino, Cucchiara, classe 2005, ha superato l'argentino Santino Lopez con un emozionante 3-2, aggiudicandosi il titolo iridato al termine di una gara avvincente e ricca di colpi di scena.

Il Mondiale, realizzato con il contributo del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, attraverso il Dipartimento per lo Sport e patrocinato dalla Regione Piemonte, è statoE un trionfo di tecnica, precisione e strategia.

La finale si è giocata sull’alternanza dei set, con continui ribaltamenti di fronte che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo tiro. Emanuel Cucchiara ha dimostrato tenacia, talento e una straordinaria capacità di reazione, caratteristiche che gli hanno permesso di emergere come il miglior giovane atleta del mondo nei 5 birilli.

Questo trionfo rappresenta un momento storico per il giovane azzurro, che aggiunge al suo già ricco palmarès il prestigioso titolo di Campione del Mondo, dopo aver già vinto per ben tre volte il Campionato Europeo Juniores.