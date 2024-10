Ripresa travolgente del Trapani Shark che si impone sulla Nutribullet Treviso, la partita finisce 71-87

Primo storico successo in LBA per Trapani che sbanca il Palaverde di Treviso con una partita che i granata hanno vinto meritatamente grazie ad un secondo tempo perfetto. Trascinati da un Petrucelli scatenato (18 punti e tanta energia) i granata nel terzo quarto alzavano l’intensità difensiva e staccavano Treviso che nell’ultimo quarto sprofondava fino a -20 sotto i colpi di Rossato dall’arco. Per i padroni di casa non sono bastati i 22 punti di Bowman.

Treviso Basket - Trapani Shark 71-87

Treviso Basket: Bowman 22, Harrison 4, Torresani 5, De Marchi ne, Mascolo 5, Martin ne, Mazzola 5, Mezzanotte ne, Olisevicius 9, Alston 8, Paulicap 2, Macura 11. All. Vitucci

Trapani: Horton 9, Notae 11, Robinson 10, Rossato 9, Alibegovic 13, Petrucelli 18, Yeboah 10, Mollura, Pleiss 7, Gentile, Pullazi. All. Repesa

Arbitri: Lanzarini, Valzani, Catani

Parziali: 19-21; 22-18; 12-23; 18-25