Pallamano femminile, Erice fa il colpo in Lituania: prova di forza in European Cup

Il primo tempo di Laeticia Ateba è da incorniciare. Sono i suoi gol e la sua verve offensiva a trascinare subito la AC Life Style ad un inizio folgorante, capace subito di stroncare le velleità delle lituane di Garliava, e creando i presupposti per una serie di vantaggi crescenti e costanti dell’AC Life Style. Si sa come in campo europeo nulla vada sottovalutato, e che la sfida sia sempre da interpretare in ragione dei 120 minuti (fra andata e ritorno) del doppio confronto. Sarà anche per questo, ma le Arpie appaiono immediatamente settate sul modulo giusto e costringono le lituane ad una prima frazione di grande difficoltà. La logica conclusione è che si vada nello spogliatoio, all’intervallo, con 9 reti di Ateba e 9 reti di differenza a favore della Handball Erice.

Prova di forza delle Arpie, che con personalità vincono la prima gara dell’avventura europea, a Garliava, in Lituania. Un successo che pone le basi per il passaggio al turno successivo di EHF European Cup. Tutto si deciderà, comunque, sabato prossimo 12 ottobre, al Palazzetto Pino Cardella di Erice (ore 18), quando le lituane restituiranno la visita all’AC Life Style, per la gara di ritorno.

E’ ricca di imprecisioni la prima fase del secondo tempo. Le Arpie sembrano smarrire per qualche minuto il sacro fuoco e, complice la vitalità delle padrone di casa, consentono alle avversarie di avvicinarsi (14-21, 37’). Coach Aniz chiama timeout, provando a spronare le sue ragazze a tornare ai ritmi e alla convinzione della prima mezzora. Al 44’ è 17-23, sempre con la HE un po’ imballata in attacco. Sono Gabriela Pessoa e Marianela Tarbuch a sbloccare la situazione e a dare ossigeno alle compagne. Nella fase centrale del secondo tempo, si concretizza il massimo sforzo di Garliava, che viene rintuzzato dall’esperienza e dalle capacità delle Arpie, con il contemporaneo “risveglio” in fase realizzativa di Ateba (meritatissima Mvp). Al 57’ è 23-29 e alla fine saranno 7 le reti di vantaggio da difendere sabato prossimo. Non male tornare a casa con questo bottino.

«Debuttare in Europa è sempre difficile, bisogna sempre dare il massimo - dice il tecnico Ignacio Aniz Legarra Iñaki -. Sono contento del primo tempo, abbiamo gestito bene tutte le situazioni e difeso in maniera molto efficace. Nel secondo tempo, abbiamo sbagliato qualcosa in più, ma siamo soddisfatti. Possiamo fare meglio e correre di più, sbagliando qualcosa in meno dai sei metri. Proveremo nella gara di sabato prossimo a farlo. Il nostro, ovvimente, è un percorso di crescita».

Cascada Garliava-Erice 24-31

Cascada HC Garliava SM: Cesnuleviciute, Sliupaite, Aglinskaite 3, Bernakaite 1, Jakubaskauite, Mikutaityte, Rimakunaite, Sparnauskaite 4, Ustilaite Alteja, Ustilaiote Camila, Ustilaite Martina 7, Vaitkute 4, Voskresenskaja 5, Zaiceva. All.: Jovaisas

AC Life Style Handball Erice: Masson, Priolo, Bernabei 2, Losio 3, Cozzi, Benincasa, Iacovello, Di Prisco 2, Pessoa 6, Tarbuch 3, Ateba 13, Rios 2, Pinto Pereira, Ramazzotti. All._ Ignacio Aniz Legarra Iñaki

Arbitri: Filip Fahner (Polonia) e Lukasz Kubiz (Polonia)

Note: primo tempo 9-18