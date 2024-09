Trapani Shark, confermato il Daspo al presidente Antonini per gli incidenti di Bologna

Il Tar dell’Emilia Romagna ha confermato il provvedimento del Daspo per Valerio Antonini, presidente della squadra di basket di Serie A Trapani Shark, confermando il provvedimento emesso a seguito degli incidenti avvenuti il 9 giugno durante la gara-4 della finale tra la Fortitudo e Trapani Shark. Il Tar ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dalla difesa. Il provvedimento impone al presidente di entrare negli impianti sportivi solo 10 minuti prima dell’inizio della gara e di uscire 10 minuti dopo la fine. Antonini potrà assistere alle partite.

«La sospensiva non riguarda il merito del giudizio che verrà deciso prossimamente - scrive la società in una nota -. In ogni caso sussistono le condizioni per impugnare il provvedimento davanti al Consiglio di Stato dove è lecito attendersi un giudizio più sereno, non inficiato da campanilismi».