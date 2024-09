Pallamano femminile, l'Erice travolge il Teramo: seconda vittoria di fila

La AC Life Style Erice raddoppia e ottiene il secondo successo su due gare di campionato, espugnando il parquet di Teramo. Due punti in classifica ottenuti con il giusto piglio, e senza mai sottovalutare avversarie che non hanno mai mollato, mostrando carattere e orgoglio anche quando la gara era già indirizzata.

Troppa la differenza fisica, tecnica e di profondità di organico. La cavalcata vincente delle Arpie è incontrastata, nonostante la brillante partenza delle padrone di casa, due volte in vantaggio nelle fasi iniziali. Con il trascorrere dei minuti, le ragazze del coach Aniz scavano progressivamente un divario sempre crescente, nonostante non godano dell’apporto di Antonella Coppola. Marianela Tarbuch, Daniela Pinto Pereira, Chana Masson e Karichma Ekoh. Minuti in campo e marcature per tutte le prescelte dal coach Aniz (Gabriela Pessoa sugli scudi, 8 reti già all’intervallo), con rapide e godibili trasformazioni delle azioni difensive in efficaci soluzioni offensive. Si va al riposo con la AC Life Style sul + 12.