Pallamano, la Life Style Erice vince la Supercoppa Italiana femminile

Terza vittoria consecutiva della Supercoppa Italiana di pallamano femminile per la AC Life Style Handball Erice. Successo meritato, per 21-30, a Bressanone, contro le altoatesine di Brixen, che nella passata stagione avevano strappato in finale lo scudetto alle siciliane. Il terzo successo di fila in Supercoppa è un dato statistico da impresa per le Arpie, riuscito, in precedenza, soltanto a Conversano (2014-2016) e Salerno (2020-2022). Un ottimo viatico per la formazione capitanata da Lorena Benincasa e allenata da Ignacio Aniz Legarra Iñaki.

«Siamo molto felici - dice Marianela Tarbuch, pivot della squadra - di avere conquistato questo trofeo. Non abbiamo dimenticato la sconfitta nella finale-scudetto contro Brixen e avere vinto contro di loro ci dà molta soddisfazione. In realtà, però, questo successo ha ancora più valore, se consideriamo che era la prima gara ufficiale della stagione e non sapevamo come ci saremmo trovate insieme in campo. L’obiettivo per quest’anno? Sempre lo stesso, ma non lo dico. Vogliamo ottenere il massimo».