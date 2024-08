Pallamano, la Federazione europea assegna le ebt Finals a Erice

Una festa europea della pallamano e dello sport, per quattro giorni, a Trapani, dal 5 all’8 giugno 2025. La Ehf (European Handball Federation), attraverso la Federazione Italiana, ha affidato all’Handball Erice l’organizzazione delle «ebt Finals» maschili e femminili, ovvero della maggiore manifestazione a livello di club, in campo continentale, nel settore del «beach».

È anche un riconoscimento per il club ericino, dopo le ultime due finali scudetto, le vittorie in Coppa Italia e Supercoppa. «Ospitare le ebt Finals - sostiene Michele Ingardia, presidente dell’Handball Erice - è il premio per la nostra passione e abnegazione. Sarà un’occasione di visibilità per il territorio di Trapani ed Erice».