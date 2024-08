Salaparuta pronta ad accogliere Pizzolato: durante la gara tutti a guardare la diretta

Il piccolo centro di Salaparuta si prepara ad accogliere il campione Nino Pizzolato che ieri ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara sollevamento pesi degli 89 kg dei Giochi di Parigi 2024. L’atleta è originario del Belice e nel piccolo paese ricostruito dopo il terremoto del 1968 vivono i suoi genitori e lui è cresciuto sino a quando è diventato maggiorenne.

Ieri, per seguire la diretta, il sindaco Michele Saitta ha organizzato una diretta su schermo gigante all’interno della sala conferenze del centro commerciale. Ad assistere alla gara del concittadino Pizzolato c’erano 100 persone, compreso lo zio Giacomo Pizzolato e la famiglia. I genitori del campione sono, invece, a Parigi dove stanno seguendo le gare. «È stato un momento bello per il nostro piccolo centro - commenta il sindaco - quando ieri Nino ha conquistato il bronzo abbiamo esultato di gioia. Ora ci stiamo preparando per una grande festa al suo rientro in paese». Il primo cittadino ha seguito negli anni la carriera di Nino Pizzolato: «Lo ricordo quando da giovane si allenava in paese - dice Saitta - dopo è andato in palestra in uno centro qui vicino e poi Roma. Nino è uno di noi ed è molto legato a Salaparuta».