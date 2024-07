Basket, ecco il campionato: si comincia il 29 settembre, per Trapani Shark subito l'impegno con la Virtus Bologna

È pronta per ripartire la stagione italiana dei canestri, che nella massima serie vede il ritorno della Sicilia grazie alla Trapani Shark. Milano e Bologna si candidano ad avere di nuovo un ruolo da protagoniste, fra campionato ed Eurolega. Le altre proveranno a interrompere una diarchia che dura da quattro anni, quando le due big si sono affrontate in finale scudetto. La Legabasket ha presentato il calendario del campionato di serie A, al via domenica 29 settembre e le finaliste del 2023/24 cominceranno in casa delle due neopromosse: l’Armani Milano di Ettore Messina sarà di scena a Trieste, mentre la Virtus Bologna di Luca Banchi vedrà il proprio primo impegno proprio a Trapani. Le due semifinaliste della passata stagione cominceranno invece in casa, con due partite dal sapore di derby: Venezia riceverà Treviso, mentre Brescia se la vedrà con Varese.

L’ultimo turno di regular season è previsto per domenica 11 maggio mentre il girone d’andata si concluderà domenica 12 gennaio, mentre le date dei playoff saranno fissate a seconda degli impegni internazionali delle squadre partecipanti. Il format della fase finale non cambia: vi accederanno le prime otto della stagione regolare e si disputeranno con serie al meglio delle cinque gare.

Durante il periodo natalizio, la Serie A scenderà in campo con due turni: domenica 22 e domenica 29 dicembre. Previste due finestre dedicate alle attività delle Nazionali e in particolare alla disputa di partite valide per la qualificazione ad EuroBasket 2025: la prima a metà novembre e la seconda a fine febbraio