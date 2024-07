Trapani Shark, Daspo del questore di Bologna contro Antonini: limitazioni alla sua presenza nei palazzetti, annunciato ricorso

Valerio Antonini, presidente della squadra di basket del Trapani Shark, neo promossa in serie A1, potrà assistere alle partite ma non potrà restare nei palazzetti dieci minuti prima e dieci minuti dopo l’inizio e la fine delle gare. Questo il contenuto del Daspo emesso dal questore di Bologna dopo la finale play-off (gara-4) che si è giocata a Bologna che ha decretato la promozione per la squadra trapanese. Antonini, secondo la questura, avrebbe «provocato» i tifosi di casa. Trapani Shark, a seguito dei disordini, non ha potuto alzare la coppa della promozione davanti ai tifosi e ha festeggiato in uno scantinato dell'impianto bolognese. Il contenuto del «Daspo» è stato comunicato dallo stesso Antonini durante la conferenza stampa, svoltasi ieri al Comune di Trapani, per la presentazione della nuova stagione e la campagna abbonamenti di Trapani Shark e Trapani calcio. Antonini ha reso noto che i suoi legali presenteranno appello al Tar contro il provvedimento.

Al PalaDozza di Bologna, in occasione dell'ultima partita di play-off, il protocollo, già stabilito alla vigilia di gara-3, prevedeva che la Trapani Shark, in caso di vittoria al PalaDozza, poi avvenuta in gara-4, dovesse abbandonare il parquet, attendere l'uscita del pubblico bolognese, per rientrare nel parquet e alzare il trofeo davanti ai propri tifosi presenti quel 9 giugno. Non andò così. Quando Trapani ha lasciato il parquet, infatti, ci sono stati i disordini, con l'ingresso in campo dei tifosi della Fortitudo Bologna. I festeggiamenti della Trapani Shark si sono così svolti (nella foto) all’interno dello scantinato del PalaDozza. Dopo questi fatti, Antonini attaccò la Lega Nazionale Pallacanestro, ritenuta tra i responsabili dei mancati regolari festeggiamenti. Mentre la vicenda continua ad avere strascichi, è stata presentata ieri pomeriggio all’interno della sala Fulvio Sodano del Comune di Trapani, alla presenza del sindaco Giacomo Tranchida e dell’assessore comunale allo Sport, Emanuele Barbara, la campagna abbonamenti che riguarderà le formazioni del calcio e del basket della città di Trapani. Una presentazione che fa il pari con quelle delle maglie della squadra di calcio, che da quest’anno saranno sponsorizzate Adidas. «La maglia è innovativa – afferma il presidente Valerio Antonini –, il disegno è stato fatto da mia moglie Ambra». Una novità anche nel logo, che, non vede più la presenza dei due palloni ai lati delle torri. «Abbiamo l’idea di quotare in borsa la holding - spiega il numero uno granata - ritengo che questo logo sia più appetibile alle esigenze europee».