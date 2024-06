Trapani, la grande festa per la promozione delle squadre di calcio e basket

Quattro competizioni vinte ed una ancora da poter conquistare. Un’annata unica da festeggiare, con uno show condotto da Barbara D’Urso e Francesco Facchinetti destinato ad entrare negli annali della storia sportiva trapanese. Così la Sport Invest, società del presidente Valerio Antonini, proprietaria delle formazioni del Trapani e della Trapani Shark, ha creato un evento unico nel suo genere, che ha visto più di 5000 presenze al Provinciale, per lo spettacolo con i protagonisti dello sport trapanese e il concerto di Elettra Lamborghini. La festa è partita nel tardo pomeriggio con i bus scoperti con le due squadre in giro per la città di Trapani.

Dal Pala Shark, quindi, allo stadio Provinciale, con i due mezzi nel vivo del traffico tra la marea di tifosi granata. Festeggiamenti dovuti, con la promozione in Serie A della Trapani Shark, che a settembre vinse anche la Supercoppa Lnp, e quindi l’accesso in Serie C del Trapani, con la vittoria anche la Coppa Italia di Serie D, in attesa del possibile triplete che può concludersi domenica. Il Trapani è in finale per la Poule Scudetto di Serie D.