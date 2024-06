Basket, la Fortitudo Bologna batte la Trapani Shark in casa e riapre la sfida per la Serie A-1

Sconfitta 64-59 per la Trapani Shark al PalaDozza in gara-3 della finale del campionato di Serie A-2, con la Fortitudo Bologna che tiene viva quindi la serie, portandola sul 2 a 1. I trapanesi, mai in vantaggio nell’arco del match, hanno patito un avvio di partita pessimo.

Basse le percentuali al tiro, soprattutto dalla lunga distanza, che premiano con merito quindi la Fortitudo Bologna. Trapani ha sprecato il primo match point, ma dovrà pensare già a gara-4 di domenica (9 giugno), con il nuovo appuntamento al PalaDozza, alle ore 21. Una partita nella quale Trapani non può sbagliare l’approccio, come avvenuto in questo match ed anche nella vittoriosa gara-2.

In alto Pierpaolo Marini in penetrazione (foto Trapani Shark). La cronaca della gara nell'articolo di Federico Tarantino sul Giornale di Sicilia in edicola domani