Basket, Trapani Shark concede il bis con Bologna e vola sul 2-0

«Torneremo, torneremo, torneremo in Serie A». Canta il Pala Shark che vede avvicinarsi il traguardo. Trapani vince e mette la serie con la Fortitudo Bologna su un piano inclinato, portandola sul 2-0. Ma non è stato tutto facile in gara-2.

L'avvio è da incubo. JD Notae, l'eroe della prima partita, rimane a digiuno per tutto il primo tempo che la Fortitudo porta a casa per 28-18. Nel secondo quarto Trapani, pur soffrendo maledettamente la pressione, lentamente si ritrova e dimezza quasi lo svantaggio, andando al riposo lungo sotto di 6 lunghezze, sul 35-41. Pian piano i granata di coach Diana crescono, Notae pure e Horton comanda bene la difesa. Ma a prendersi la scena e gli applausi è Marini che al 28' infila una tripla (non l'unica) che vale il primo sorpasso sul 52-51. Bologna fa in tempo a pareggiare (52-52) prima della chiusura del terzo gioco. Nell'ultimo quarto, quello decisivo, i felsinei allungano fino al 57-63. I granata, però, rosicchiano punto dopo punto e a 1'55" danno uno strappo con la tripla di JD Notae (69-65). La Fortitudo produce l'ultimo sforzo e a 41 secondi dalla sirena impatta sul 69-69. La svolta del match arriva ancora con Notae. La guardia statunitense conquista 3 tiri liberi a 13 secondi dalla fine. E li trasforma con grande freddezza (72-69). La partita sembra decisa quando Gentile incassa un fallo da Bolpin con 9 secondi ancora da giocare. Ma c'è ancora da soffrire. Notae perde palla, concedendo 7 secondi di speranza a Bologna. I granata scelgono di difendere e mandano in lunetta Bolpin che realizza solo uno dei due liberi. Trapani ha anche l'ultimo possesso, ma dura il tempo di un amen. E scoppia la festa. Venerdì gara-3 a Bologna, dove Trapani Shark potrebbe tornare in A dopo oltre 30 anni.