Basket, per Trapani buona la prima: la Shark trascinata da Notae supera la Fortitudo Bologna in gara-1

Trapani vince gara-1 della finale dei play-off del campionato di Serie A-2, battendo la Fortitudo Bologna, un mito della pallacanestro italiano con i suoi due scudetti. Risultato finale 85 a 73.

Una gara sempre gestita dai trapanesi, spinti da una prestazione fuori dal normale di Notae (nella foto durante una penetrazione), che alla fine ha chiuso con 39 punti personali il match. Una prova magistrale per il giocatore americano, unico realizzatore per Trapani nel secondo quarto e autore di 29 punti di fila. Nel finale, la difesa di Trapani e i canestri di Alibegovic chiudono la questione.

Domani (2 giugno), a partire dalle 21, sarà tempo già di pensare a gara 2, match che verrà trasmesso in diretta su Rai Sport. Trapani potrà giocare nuovamente davanti al proprio pubblico, presente in maniera massiccia al Pala Shark, trasmettendo calore e passione ai giocatori in campo.

La cronaca della partita nel servizio di Federico Tarantino, sul Giornale di Sicilia in edicola domani