Pallamano femminile, Erice e Salerno si danno battaglia ma l'anticipo della sfida scudetto finisce 31-31

Pari al PalaCardella nel match al vertice fra Erice e Salerno, terminato per 31-31. Una gara intensa, tra le più belle disputate in stagione, tra due formazioni che vorranno recitare un ruolo da protagonista anche nei play-off. Erice ha avuto un eccellente approccio al match, al contrario di Salerno che ha rincorso per quasi tutta la gara. Nella seconda parte dell’incontro, però, la formazione campionessa di Italia è stata brava a sfruttare le palle perse di Erice, agganciando il match. Un equilibrio poi rimasto tale negli ultimi dieci minuti di gioco, per una partita dall’altissimo tasso tecnico in campo.

Parte forte Erice con le reti di Manojlovic e Ramazzotti, ma Salerno riesce ad accorciare sfruttando la superiorità numerica (11’ 7-6). L’equilibrio viene spezzato da Erice, con l’allungo di Manojlovic che vale il 15 a 11 (23’). Erice che riesce a difendere bene, chiudendo così il primo tempo sul 18-13.

Nel secondo tempo si alzano le emozioni al PalaCardella, con le grandi giocate delle due squadre. Salerno prova a ricucire il gap, ma Gorbatsjova è determinante per l’attacco ericino (48’ 26-23). Erice spreca diversi attacchi, con Salerno che pareggia le ostilità (51’ 27-27). Equilibrio che resta fino alla fine, dove nei minuti finali accade tutto ed il contrario di tutto, ma con le due squadre che non riescono ad andare a segno negli ultimi due minuti di gioco. Il finale vede quindi la parità al PalaCardella, con il risultato conclusivo di 31 pari.