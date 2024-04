Il veterano, l'habitué e l'attore: tutti stregati dalla Monte Erice

C’è tutto questo nella prima giornata di motori accesi alla Monte Erice, la cronoscalata organizzata dall’Automobile Club Trapani e che è valida come prima prova del campionato Super Salita. Il sabato è, di norma, il giorno delle prove, anche se quest’anno le vetture del campionato italiano velocità montagna hanno disputato la prima delle due gare ufficiali. Tutti hanno cercato l’assetto giusto per salire tra i muretti e il costone della montagna, davanti a tanti appassionati che, ordinatamente, si sono presentati al via rispettando le disposizioni di sicurezza impartite dal direttore di gara Fabrizio Fondacci.

«Non si è campioni se non si ha all’attivo almeno una vittoria alla Monte Erice», ripete sempre Giovanni Pellegrino, presidente dell’Ac Trapani, e la gara è riconosciuta tra le più impegnative, anche dai piloti locali, compresa Francesca Aiuto, impegnata nel campionato italiano velocità della montagna. «Il feeling con la Monte Erice è sempre magico - afferma -. È una delle gare con più tornanti ed è sempre molto impegnativa, nonostante si conosca il tracciato. Quest’anno è penalizzante il disputare gara-1 al sabato, perché abbiamo solo una manche di prove, con un asfalto non in temperatura, considerato che alle 8.30 eravamo in vetta. Questa è la novità regolamentare. Non facciamo parte del Super Salita, ma ci accontentiamo di prendere parte a questa edizione magica della Monte Erice».

Salvatore Spinelli, invece, è alla quarantesima Monte Erice sulle 66 totali della gara trapanese. «La prima l’ho disputata nel 1979 e da allora ne ho saltate pochissime - afferma al termine della seconda prova -. Sono molto legato a questa gara che è dolcissima e bellissima. E poi c’è un pubblico fantastico, Salendo ho incontrato tantissima gente, specialmente alla Pineta e alla Casazza. Volere o non volere, bisogna sempre venire alla Monte Erice. Quest’anno ho trovato l’asfalto molto scivoloso, tanto che non ho fatto un gran tempo. Di solito salgo in 4’30”, 4’28”, ma ho fatto 4’40”, anche perché ho dovuto sorpassare chi era davanti a me…».