Cronoscalata Monte Erice, oltre 250 iscritti: si va verso la deroga

Si va verso la deroga per gli iscritti alla 66ª edizione della Cronoscalata Monte Erice. Allo scadere del termine ultimo per l’iscrizione alla gara inaugurale del nuovo Campionato Supersalita, infatti, le richieste sono state superiori al tetto massimo di 250 partenti fissato dalla federazione. E, così, l’Automobile Club Trapani, l’ente organizzatore della manifestazione motoristica in programma nel fine settimana, ha avanzato la richiesta di andare oltre al limite dei 250 partenti. L’elenco dei piloti che saranno al via della gara verrà reso noto soltanto dopo l’approvazione da parte della federazione stessa. «Stiamo assistendo a qualcosa di incredibile – spiega Giovanni Pellegrino, presidente dell’Ac Trapani -. È la prima gara dell’anno, la prima prova in assoluto del Campionato Supersalita e gli iscritti alla Monte Erice sono tantissimi, anche se gli stessi vivono mille difficoltà, considerando che si tratta della gara di apertura, con tutto quello che questo significa. Però, l’interesse è tanto e stiamo tutti attendendo l’accensione dei motori».