L'Handball Erice batte Dossobuono 27-13

Vittoria agevole per l’Handball Erice che batte Dossobuono con il risultato finale di 27 a 13. Una gara non esaltante, ma comunque necessaria per riacquisire quel ritmo partita che mancava. Tra le singole emergono le realizzazioni di Tarbuch e Gorbatsjova (nella foto), che hanno segnato rispettivamente 7 e 5 reti personali.

Primo tempo

Avvio di gioco caratterizzato da una fase contratta, anche per via della lunga pausa. Erice, comunque, riesce ad allungare con le giocate di Gorbatsjova e Manojlovic, nonostante le parate di Cabrini (16’ 7-3). Tanti errori che proseguono anche nella seconda parte di frazione, con Erice che riesce ad conquistare il vantaggio per 12-6.

Secondo tempo

Le percentuali di realizzazioni non sono delle migliori, Erice però spinta da Gorbatsjova e Tarbuch raggiunge il 17 a 9 (40’). Cozzi ha un ottimo impatto nel match e con le due reti di fila porta Erice sul 21 a 10 (47’). Il finale è tutto di Erice che vince con il risultato finale 27 a 13.