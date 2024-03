Trapani Shark, Andrea Diana è il nuovo allenatore

Morto il re, viva il re. La Trapani Shark ha individuato la nuova guida tecnica della propria formazione, dopo l’esonero di Daniele Parente, in seguito alla pesantissima sconfitta in Coppa Italia contro la Fortitudo Bologna. La squadra trapanese, che occupa il primo posto in classifica del Girone Verde della Serie A-2 a +10 sulla seconda ed è chiamata alla vittoria del campionato data la forza del roster, sarà guidata da Andrea Diana (nella foto). Livornese, classe 1975, è reduce dall’esperienza da viceallenatore della Virtus Bologna, al fianco di Sergio Scariolo. In precedenza esperienze a Verona e a Brescia, con cui ha vinto il campionato di Serie A-2 nella stagione 2015-2016, per poi centrare anche la semifinale play-off in Serie A-1 nel 2017-2018.

Le scelte societarie sono ricadute su Diana, in lizza fino all’ultimo con Sasha Djordjevic e Jasmin Repesa, che hanno declinato la proposta ritenuta lontana dalle proprie ambizioni. Diana quindi raggiungerà oggi Trapani e siederà sulla panchina granata nel match di domenica contro Udine, gara che si disputerà al PalaShark alle 18. «Diana è un uomo che mi è piaciuto tantissimo nell’incontro che abbiamo avuto domenica a casa mia a Roma – afferma il presidente della Trapani Shark, Valerio Antonini –. Conosce bene la squadra ed ha già visto le nostre partite. Oltre a lui ho trattato altri due allenatori. Nessun giocatore mi ha espresso dissenso sulla scelta di esonerare l’allenatore, anche perché onestamente tutti si aspettavano internamente una soluzione come questa. Diana ha i valori giusti ed è determinato per svolgere il nuovo incarico. Sono stati individuati inoltre i ruoli dove migliorare una delle migliori squadre degli ultimi decenni della Serie A-2».

Nelle prossime ore, quindi, è atteso l’arrivo di un playmaker italiano, il cui identikit corrisponderebbe a quello di Stefano Gentile, già trattato nei mesi precedenti. Un giocatore dal curriculum rilevante, che dal 2018 vestiva la maglia della Dinamo Sassari, ricoprendo anche i gradi di capitano. Figlio di Nando, che fece le fortune della Juve Caserta, Gentile ha già vinto il campionato di Serie A-2 nelle sue esperienze con Casale Monferrato e Virtus Bologna, oltre a due Supercoppe di Serie A ed una Europe Cup. Atteso anche un rinforzo sotto canestro, con un giocatore straniero da individuare.